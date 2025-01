Unglück in Washington: Passagierflugzeug kollidiert mit Helikopter | Viele Tote befürchtet

Nahe dem Ronald-Reagan-Airport (DCA) in Washington ist in der Nacht zum Donnerstag eine Passagiermaschine mit 64 Menschen an Bord beim Landeanflug mit einem US-Militärhelikopter kollidiert – derzeit ist offen, ob es Überlebende gibt. Die Suche nach Überlebenden läuft auf Hochtouren, unzählige Rettungskräfte sind im Einsatz. Der Flughafen bleibt bis Freitagfrüh (Ortszeit) geschlossen. „Alle Starts und Landungen wurden (...) gestoppt“, erklärte der Ronald-Reagan-Airport auf der Plattform X. Man werde zeitnah weitere Informationen bereitstellen.