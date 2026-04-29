Im Jahr 2025 blieb die Pünktlichkeit bei Nürnberger S-Bahnen hinter den Erwartungen. Das teilt die Bayerische Eisenbahngesellschaft – kurz BEG – mit. Auch Zugausfälle sorgten weiter für Probleme im Netz. Gründe sind unter anderem Störungen an Fahrzeugen und Infrastruktur. Parallel setzt die Deutsche Bahn auf mehr Sauberkeit: Beim Frühjahrsputz am Nürnberger Hauptbahnhof reinigen Mitarbeitende aktuell Böden, Treppen und Glasflächen. Die Aktion ist Teil eines größeren Programms, mit dem Komfort und Aufenthaltsqualität für Reisende verbessert werden sollen. An 200 Stationen in Bayern wird geputzt. Für die Maßnahmen zahlt die Bahn rund 50 Millionen Euro.