Unwetter in Spanien: Flughafen von Barcelona überflutet – Starkregen in Katalonien

Nach den tödlichen Unwettern im Südosten Spaniens vor wenigen Tagen wird nun die Region Katalonien von schweren Regenfällen überflutet. Am Montag stand der internationale Flughafen Barcelona- El Prat teils unter Wasser. Dutzende Flüge wurden umgeleitet. Für die Hauptstadtregion herrscht die höchste Warnstufe Rot. In der Region Valencia stieg die Zahl der Toten am Sonntag auf 217 Menschen. Dort dauern die Bergungsarbeiten an.