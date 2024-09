Donald Trump, der republikanische Präsidentschaftskandidat für die US-Wahlen im November, überlebte am 13. Juli 2024 ein Schusswaffenattentat durch Thomas Matthew Crooks bei einer Wahlkampfveranstaltung in Pennsylvania. Attentate auf ranghohe Politiker haben in der Geschichte der Vereinigten Staaten eine „traurige Tradition“ — insgesamt wurden dabei bisher vier amtierende US-Präsidenten getötet. In diesem Video erfahrt ihr mehr über die Morde an den US-Präsidenten Abraham Lincoln, James A. Garfield, William McKinley und John F. Kennedy.