Bei einem Gipfeltreffen im ägyptischen Scharm el-Scheich haben US-Präsident Donald Trump sowie die die Staatschefs von Ägypten, der Türkei und Katar eine Friedenserklärung für den Gazastreifen unterzeichnet. Darin erklären sich die vier Länder zu Garantiemächten einer Vereinbarung, mit der der Gazakrieg beendet werden soll. Vertreter der Kriegsparteien Hamas und Israel waren auf dem Gipfel nicht anwesend. Donald Trump's visit to Israel and Egypt