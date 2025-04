Val Kilmer's Todesursache wurde bestätigt, eine Woche nachdem der „Top Gun“ Star im Alter von 65 Jahren verstorben ist. Wie TMZ berichtet, wird in der Sterbeurkunde des Los Angeles County Department of Health als Todesursache eine Lungenentzündung angegeben. Kilmers Tochter hatte zuvor mitgeteilt, dass er mit der Krankheit zu kämpfen hatte. Weitere Ursachen waren akutes hypoxämisches Atemversagen, chronisches Atemversagen und ein Plattenepithelkarzinom am Zungengrund. Der Schauspieler litt auch an Unterernährung und einer tracheokutanen Fistel, einem Loch in seinem Hals, das die Luftröhre mit der Haut verbindet. Bei Kilmer, bei dem 2014 Kehlkopfkrebs diagnostiziert wurde, wurde ein Luftröhrenschnitt vorgenommen, der zum Verlust seiner Stimme führte. Er wurde am 7. April eingeäschert, und seine Familie drückte ihre Dankbarkeit aus, bat aber gleichzeitig um Privatsphäre. Brolin nannte Kilmer einen „überkreativen Feuerwerkskörper“ und Cruise hielt ihm zu Ehren auf der CinemaCon eine Schweigeminute ab.