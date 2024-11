Nach mehr als einem Jahr zunehmend heftiger Kämpfe zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah-Miliz ist am Mittwochmorgen eine Waffenruhe in Kraft getreten. Anders als im Libanon, wo es Jubelszenen gab, reagieren die Menschen hier in Nuseirat im Gazastreifen eher verhalten auf die Ankündigung.