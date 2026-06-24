Auf der A6 bei Kirchardt in Richtung Nürnberg ist es am Samstagabend (20. Juni) gegen 20:15 Uhr zu einem schweren Unfall zwischen vier Fahrzeugen gekommen. Dabei sind insgesamt 13 Personen verletzt worden. Elf Personen wurden bei dem Unfall schwerverletzt und mussten in Krankenhäuser eingeliefert werden. Zwei Personen seien leicht verletzt. Unter den Verletzten befinden sich sieben Kinder, wie die Polizei gegenüber der Heilbronner Stimme erklärt. In Lebensgefahr sei keiner der Verletzten.