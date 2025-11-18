Im Juli hat die Polizei ihre Sicherheitsvorkehrungen rund um den Nürnberger Hauptbahnhof ausgeweitet. Am Celtispark wurden zwei zusätzliche Kameras zur Überwachung installiert. Seitdem ist die Zahl der Straftaten laut Polizei um rund zwei Drittel zurückgegangen. Die Maßnahme hatte das Polizeipräsidium Mittelfranken ergriffen, nachdem sich der Kriminalitätsschwerpunkt vom Bahnhofausgang in Richtung Park verschoben hatte. Weiterhin im Fokus soll auch der Nelson-Mandela-Platz sein. Dort sei künftig mit verstärkten Maßnahmen zu rechnen.