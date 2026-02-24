Am Dienstag haben Hunderte Menschen in Stuttgart friedlich demonstriert. Anlass war der vierte Jahrestag des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Unter dem Motto „Frieden und Freiheit durch Stärke“ veranstaltete die Bürgerinitiative „Ukraine-Demo in Stuttgart“ eine Kundgebung auf dem Schlossplatz. Mit der Demonstration soll laut Organisatoren „der ukrainische Widerstand geehrt und der Gefallenen gedacht werden“. #Stuttgart #Ukraine #Demo