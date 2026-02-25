In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind laut Medienberichten in der Region Saporischschja im Süden der Ukraine bei russischen Luftangriffen vier Menschen getötet und ein Kind verletzt worden. Nachrichten wie diese begegnen uns auch in Mittelfranken seit der Vollinvasion Russlands jeden Tag. Am 24. Februar hat sich dieses Ereignis zum vierten Mal gejährt. Deshalb sind in Deutschland Menschen auf die Straßen gegangen – auch in Nürnberg. “Charkiw ist eine Heldenstadt”- Diesen Satz rufen die Demonstrantinnen und Demonstranten immer wieder. Seit der Vollinvasion Putins auf die gesamte Ukraine sind viele Menschen aus der zerbombten Stadt nach Deutschland geflohen – auch in Charkiws Partnerstadt Nürnberg. Bei einer Demonstration in Nürnberg wollen sie am vierten Jahrestag des Kriegsbeginns an das Schicksal des Landes und seiner Menschen erinnern.