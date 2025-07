Im Kreis Aschaffenburg kam es auf der A3 zu einem schweren Unfall: Am frühen Freitagmorgen fährt ein Auto auf Höhe einer Raststätte von hinten auf einen Lastwagen auf. Vier Menschen stecken in dem Auto unter dem Sattelschlepper fest. Nach Angaben der Feuerwehr können sich drei von ihnen mit Hilfe von Ersthelfern befreien. Die Feuerwehr muss den eingeklemmten Beifahrer aus dem Auto retten. Alle vier Insassen, darunter ein einjähriges Mädchen, werden demnach schwer verletzt und müssen ins Krankenhaus gebracht werden. Im Rückstau ereignen sich weitere Unfälle, so die Polizei.