Vier Tote und viele offene Fragen: Nach dem Gewaltverbrechen im niedersächsischen Oldenburg laufen die Ermittlungen. Ein Mann soll am Montag in einem Wohnhaus im Stadtteil Osternburg seine Kinder und seine Partnerin erschossen haben - anschließend soll er sich selbst getötet habenAus Rücksicht auf die Hinterbliebenen hatte die Polizei zunächst keine weiteren Angaben gemacht. Auch zum Geschehen selbst, einem möglichen Motiv und der Tatwaffe gibt es bislang keine näheren Informationen. Es wird erwartet, dass die Polizei am Dienstag weitere Angaben zu den Ermittlungen machen könnte.