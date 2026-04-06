Bei einer Auseinandersetzung am S-Bahnhof in Filderstadt (Landkreis Esslingen) ist am Ostersonntag ein 41-Jähriger schwer verletzt worden. Sein 29 Jahre alter Widersacher setzte einen Gegenstand ein, den Zeugen zunächst als Machete identifizierten, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Es gingen mehrere Notrufe ein. In Wirklichkeit habe es sich bei dem Gegenstand jedoch um ein langes flaches Blech mit einem Holzgriff gehandelt, das vorne spitz zuläuft, aber nicht scharf ist. Polizeikräfte überwältigten den Mann. Zwar habe für andere Personen keine Gefahr bestanden. Allerdings seien umliegende Cafés und Restaurants stark besucht gewesen, so dass der Vorfall von der Öffentlichkeit stark wahrgenommen worden sei, sagte der Sprecher