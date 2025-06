Waldbrände in Kanada: Lkw-Fahrer steuert Truck durch Flammenhölle

In Kanada wüten derzeit mehr als 200 Waldbrände, mehr als 30.000 Menschen mussten bereits ihre Häuser verlassen. In der stark betroffenen Prärie-Provinz Saskatchewan steuert ein Trucker seinen Lkw mitten durch die am Highway lodernden Feuer.