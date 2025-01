Die Waldbrände in Los Angeles haben Tausende von Häusern zerstört, darunter auch die von Prominenten wie Anna Faris, Billy Crystal, Mandy Moore und Paris Hilton, und zu weitreichenden Störungen bei Unterhaltungsveranstaltungen geführt. Moore, die ihr Haus in Altadena verloren hat, schrieb in einem Instagram-Post: „Ehrlich gesagt stehe ich unter Schock und fühle mich wie betäubt für all das, was so viele verloren haben, einschließlich meiner Familie.“ Crystal und seine Frau Janice haben ihr Haus in den Pacific Palisades verloren, in dem sie 45 Jahre lang gelebt haben. „Scary Movie"-Darstellerin Anna Faris verlor ihr 5 Millionen Dollar teures, 4.000 Quadratmeter großes Haus. Der „Schitt's Creek“-Star Eugene Levy, der ehrenamtlicher Bürgermeister der Palisades ist, verlor sein 3,9 Millionen Dollar teures Anwesen bei den Bränden. Oscar-Preisträger Anthony Hopkins hat vermutlich sein 6 Millionen Dollar teures Haus verloren. Der 'Top Gun'-Darsteller Miles Teller hat Berichten zufolge ebenfalls seine 7,5 Millionen Dollar teure Villa verloren. Ricki Lake, bekannt durch ihre Rolle in „Hairspray“, verlor ihr „Traumhaus“ in Malibu und schrieb in einem Instagram-Post: „Es war unser Himmel auf Erden.“ Paris Hilton teilte auf Instagram ein Video mit Aufnahmen ihres zerstörten Hauses in Malibu und schrieb: „Dieses Haus war der Ort, an dem wir so viele wertvolle Erinnerungen geschaffen haben.“ Der „Princess Bride“-Darsteller Cary Elwes teilte über Instagram mit, dass er sein Haus verloren hat, aber „dankbar ist, dieses wirklich verheerende Feuer überlebt zu haben“. Auch die Schauspieler Adam Brody und Leighton Meester haben ihr Haus durch die Waldbrände verloren. Spencer Pratt und Heidi Montag, bekannt durch die Reality-TV-Show „The Hills“, mussten mit ansehen, wie ihr Haus niederbrannte. Pratt verriet in einem emotionalen Social-Media-Post, dass das Bett seines Sohnes „in Form eines Herzens verbrannt“ sei. In einem auf Instagram geposteten Video verriet Beyoncés Mutter Tina Knowles, dass ihr „Zufluchtsort“ und „glücklicher Ort“ nun weg sei.