Die Schauspielerin Kelley Mack, bekannt durch ihre Rolle in „The Walking Dead“, ist im Alter von 33 Jahren gestorben. Wie ihre Familie bestätigte, verstarb sie am 2. August in ihrer Heimatstadt Cincinnati, nachdem bei ihr ein Gliom des zentralen Nervensystems diagnostiziert worden war. „Ihr pulsierender Geist, ihre kreative Leidenschaft und ihre Hingabe zum Geschichtenerzählen haben unauslöschliche Spuren hinterlassen“, so ihre Familie in einer Erklärung. Mack spielte in der neunten Staffel von „The Walking Dead“ die Rolle der Addy aus der Hilltop-Kolonie, die in fünf Episoden zu sehen war. Vor ihrer Paraderolle hatte Mack in TV-Miniserien und Kurzfilmen mitgewirkt, darunter „Unusual Suspects“ und „Not Your Average Joe“. Ihre Karriere umfasste Dutzende von Auftritten, darunter einen Auftritt in „9-1-1“ im Jahr 2019 und Werbespots für große Marken wie Budweiser und Dr. Pepper. Abseits der Kamera war Mack auch als Synchronsprecherin tätig. Vor allem hat sie Hailee Steinfeld in „Spider-Man: Into the Spider-Verse“ gesprochen.