Wladimir Putin hat am Montagabend gemeinsam mit Veteranen an einer Weihnachtsmesse teilgenommen. Der russische Präsident war in der St. Georg Kirche in Moskau, während Patriarch Kyrill I. in der Christ-Erlöser-Kathedrale sprach. Das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche forderte ein Ende des „furchtbaren Bürgerkriegs“.