Winterchaos bei der Deutschen Bahn: Fernverkehr steht zum Teil still

Eingefrorene Weichen, stehende Züge: Heftiger Schneefall bringt den Fern- und Regionalverkehr der Deutschen Bahn in Norddeutschland weitgehend zum Erliegen. Auch andere Regionen sind betroffen. #Schnee #Wetter #deutschebahn Artikel hier lesen: https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.schneewalze-leonie-wo-ist-es-am-schlimmsten-wintereinbruch.ff1e1274-fb8b-43c7-92aa-7867160dfb18.html