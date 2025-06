Zwei Schüsse in den Kopf: Kolumbianischer Politiker schwebt nach Attacke in Lebensgefahr

Der prominente Politiker Miguel Uribe ist am Samstag bei einer Wahlkampfveranstaltung in Kolumbien angeschossen worden. Der Senator erlitt zwei Schussverletzungen in den Kopf und eine ins Knie. Berichten zufolge befindet sich der 39-Jährige weiterhin in Lebensgefahr.