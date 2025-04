Eigentlich sollte die Waldau in Stuttgart am Sonntag nur bis circa 14 Uhr gesperrt sein - eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg musste entschärft werden. Doch daraus wurde nichts. Laut Polizei war eine Sprengung und schließlich sogar eine zweite Sprengung der Bombe nötig, um sie unschädlich zu machen. Ein ungewöhnlicher Fall in Stuttgart. Die Sperrungen hob die Polizei gegen 17 Uhr wieder auf.