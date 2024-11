Zwei Tote nach lautem Knall in Esslinger Altstadt

In der Esslinger Altstadt hat es am Donnerstagmorgen einen lauten Knall gegeben. Dabei sind nach Angaben des zuständigen Polizeipräsidiums Reutlingen zwei Personen gestorben. Eine weitere Person wurde demnach verletzt gefunden und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Zudem sei eine Person von einem Balkon gerettet worden. Die Polizei betonte, es bestehe „keine Gefahr für die Bevölkerung“. Die Ermittlungen der Einsatzkräfte zur Ursache laufen.