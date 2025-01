Für die Bluttat an seiner 36-jährigen Ehefrau soll ein Mann aus Philippsburg (Kreis Karlsruhe) zwölf Jahre wegen Totschlags hinter Gitter. Das Landgericht Karlsruhe sah es am Freitag als erwiesen an, dass der 37-Jährige die Mutter seiner beiden Kinder im März vergangenen Jahres mit mehreren Messerstichen getötet hat. Die Frau verblutete. Sie war schwer verletzt im gemeinsamen Wohnhaus gefunden worden. Das Gericht folgte nicht dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die auf Mord und eine lebenslange Freiheitsstrafe plädiert hatte.