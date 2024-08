Es gibt mehr als tausend Mangosorten, und ihre Form, Farbe und Größe variieren. Die Mango begann ihre weltweite Verbreitung vor mehr als 4000 Jahren in Indien. In Indien ist die Mango ein unverzichtbarer Bestandteil von Hochzeiten, ein Symbol der Liebe und soll angeblich die Fruchtbarkeit fördern. Die Mango besteht zu 83 Prozent aus Wasser, ist jedoch reich an Ballaststoffen sowie an den Vitaminen A, B1, B2, C und E. Von den Mineralstoffen sind insbesondere Kalium und Magnesium in nennenswerten Mengen enthalten, zudem ist sie reich an Kalzium, Phosphor, Natrium und Eisen.