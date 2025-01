Petra und Michael, das dynamische Duo starten mit dem Lokal "Morgens Café and more" voll durch. Aus dem über die Bezirksgrenzen bekannten Café Wistl wurde das "Morgens Café and more", das mehr als foot and Trink verspricht, nämlich Musik, Stimmung und Unterhaltung vom Feinsten. Der Vollblutmusiker Michael Morgen ist ein Garant für unvergessliche Events im Morgens Café and more. Wir besuchten das "Morgens Café and more" am ersten Tag, dem dreitägigen Eröffnungsfest, um more zu erfahren