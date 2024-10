Die Consumenta feiert in diesem Jahr ihr 70. Jubiläum. Jetzt wurde das Programm veröffentlicht. Vom 26. Oktober bis zum 3. November erwartet die Besuchenden eine Vielfalt an Herbst-Inspirationen, von Deko bis zu kulinarischen Highlights. In der Markthalle wird es Speisen aus aller Welt geben sowie regionale Spezialitäten geben. Back-Fans können am Wettbewerb „Franken backt“ teilnehmen und ein Lebkuchenhaus kreieren. Zudem finden täglich Kochshows mit regionalen Köchen statt. Am 26. Oktober erhalten die ersten 5.000 Besucherinnen und Besucher eine kostenlose Geschenktasche. Am 28.10. ist Seniorentag, am 30.10. Freundinnentag mit speziellen Ticketaktionen.