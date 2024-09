Im Herbst ist es wieder Zeit für den Kürbis-Latte-Macchiato. Wir verraten, wie Sie den Pumpkin Spice Latte einfach selber machen. Ab September kommt man an ihm in keinem angesagten Café vorbei: Dem Pumpkin Spice Latte. Das aromatische Heißgetränk ist nicht ohne Grund so beliebt, denn mit seinen Gewürzen und dem feinen Kürbis schmeckt es nach Herbst und wärmt an kalten Tagen schön von innen. Wegen seiner Beliebtheit sind die Schlangen vor den Cafés oft lang und die Preise zum Teil sehr hoch. Dabei können Sie den Kürbis-Latte-Macchiato auch ganz einfach zuhause selber machen.