Zum 30. Geburtstag der „Besten im Westen“ wurde groß aufgezeigt: Sonderangebote, Aktionen – und eine fulminante Modenschau mit echten Stargästen. ✨ Martina Reuter präsentierte gemeinsam mit ihrem neuen Partner Vladi Pavlic, Astrologin Gerda Rogers, Moderator Sigi Fink und Rap‑Newcomer Samiko die schönsten Frühlingstrends. Von Pastellfarben über florale Prints bis zu femininen Schnitten war alles dabei – Mode, die einfach gute Laune macht. 💫 Für besondere Momente sorgten gleich mehrere Premieren: Vladi Pavlic feierte sein Debüt als Männermodel, Gerda Rogers eroberte als Überraschungsmodel die Herzen des Publikums, und Rapper Samiko berührte mit seiner bewegenden Geschichte. 🛍️ Zum Abschluss gab’s ein exklusives „Private Shopping“-Gewinnspiel mit Reuter und Rogers. KR Peter Schaider brachte es auf den Punkt: „Seit 30 Jahren ist das Auhof Center ein Ort der Begegnung – und heute feiern wir das mit Mode, Lebensfreude und einer ganz persönlichen Note.“