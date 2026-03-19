Am 20. März ist Weltglückstag. Passend dazu zeigt der YouGov-Zukunftssensor, dass 61 Prozent der Deutschen sich als glücklich bezeichnen. Rund 54 Prozent der Befragten haben angegeben, dass sie davon ausgehen, dass 2026 für sie persönlich ein gutes Jahr werden wird. Anders sieht es bei der Einschätzung für das Land insgesamt aus – nur 20 Prozent glauben, dass das Jahr 2026 auch für Deutschland ein gutes werden wird. Zu den wichtigsten gesellschaftlichen Sorgen zählen Flüchtlinge und Einwanderung, wirtschaftliche Entwicklungen und der Klimawandel. Der Iran-Krieg hat die Stimmung zusätzlich verschlechtert. Für den Ausblick 2026 sind deutschlandweit über 1100 Menschen befragt worden. Die Frage nach der derzeitigen Glücklichkeit haben fast 7700 Menschen ab 18 Jahren beantwortet.