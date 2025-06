Anna Wintour tritt nach 37 Jahren als Chefredakteurin der amerikanischen Vogue zurück, bleibt der Zeitschrift aber als einflussreiche Persönlichkeit erhalten. Sie kündigte an, dass die Publikation einen neuen Leiter für redaktionelle Inhalte einstellt, der das Tagesgeschäft übernehmen wird. Der neue Mitarbeiter wird an Wintour berichten, die weiterhin als Condé Nast's Chief Content Officer und Vogue's Global Editorial Director tätig sein wird. Wintour, die dafür bekannt ist, die Vogue in eine kulturelle Kraft zu verwandeln, sagte den Mitarbeitern, dass sie jetzt die meiste Freude daran hat, aufstrebende Redakteure zu betreuen. Sie fügte auf humorvolle Weise hinzu, dass sie als „Tennis- und Theaterredakteurin der Vogue auf ewig“ bleiben wolle. Ihre redaktionelle Aufsicht wird weiterhin alle Condé Nast-Titel weltweit umfassen, mit Ausnahme von The New Yorker, einschließlich GQ, Vanity Fair, Wired und Bon Appétit. Die Umstrukturierung, die Teil einer unternehmensweiten Verlagerung ist, die vor vier Jahren begann, gleicht Vogue US anderen internationalen Ausgaben an, bei denen die lokalen Leiter an einen globalen Redaktionsleiter berichten. Wintour wird auch weiterhin eng mit der Met Gala und Vogue World, dem reisenden Mode- und Kulturevent der Zeitschrift, verbunden bleiben. Wintour kam 1983 als Kreativdirektorin zur Vogue und leitete später die britische Vogue, bevor sie die US-Ausgabe übernahm. Sie formte die Marke mit prominenten Titelseiten, Streetstyle und der Unterstützung aufstrebender Designer wie Marc Jacobs und Alexander McQueen neu.