Das Leben der gebürtigen Sigmaringerin veränderte sich am 24. Februar 2018 schlagartig als die Schöne mit den deutsch-iranischen Wurzeln zur Miss Germany gewählt wurde. Seitdem ist sie in den sozialen Medien bekannt, teilt mit ihren Followern Ernährungs- und Fitnesstipps und Einblicke in ihr Leben als alleinerziehende Mama. Ihre Reichweite als Ex-Miss-Germany nutzt Rehbein aber auch zur Förderung von Frauenrechten in Deutschland.