Das Google Trends-Team hat seine Frightgeist-Website für das Jahr 2024 neu aufgelegt, auf der die begehrtesten Halloween-Kostüme des Jahres vorgestellt werden. Frightgeist bietet Halloween-Fans einen Einblick in die trendigsten Kostüme des Jahres. Hier sind die beliebtesten Kostüme des Jahres 2024, laut Google: 1. Schrumpfkopf-Bob aus „Beetlejuice Nach der Veröffentlichung von „Beetlejuice Beetlejuice“ wird erwartet, dass Schrumpfkopf-Bob-Kostüme beliebter sein werden als Beetlejuice selbst. 2. Rachael 'Raygun' Gunn Raygun ist eine australische Breakdance-Tänzerin, die bei den Olympischen Spielen in Paris Berühmtheit erlangte. Die Leute suchten nach „grün-gelben Trainingsanzügen“, um ihren Look nachzuahmen. 3. Catnap aus 'Poppy Playtime' Catnap aus dem beliebten Horrorspiel „Poppy Playtime“ ist wegen seines unheimlichen Designs als gruselige lilafarbene Katze mit weit aufgerissenem Maul bekannt geworden. 4. Delores aus 'Beetlejuice' Delores, die Ex-Frau von Beetlejuice, hat einen unheimlichen und doch markanten Look, der ihr Kostüm zu einer tollen Mischung aus gruselig und stilvoll macht. 5. Pomni aus 'The Amazing Digital Circus' Pomni aus der animierten Indie-Web-Serie „The Amazing Digital Circus“ ist ein stilisierter Narr, der in der Fangemeinde der Serie zu einer beliebten Figur geworden ist. 6. Neid aus „Alles steht Kopf 2" Die kürzliche Veröffentlichung von „Alles steht Kopf 2“ hat die Popularität der Figuren wieder angefacht. Wut, Ekel und Zweifel“ sind ebenfalls in den Top 15 vertreten. 7. Red aus „Descendants“ Prinzessin Red of Hearts, auch bekannt als Red aus Disneys Fantasy-Musical „Descendants“, ist nach ihrer Rolle als titelgebende Protagonistin in „Descendants“ eine beliebte Wahl: The Rise of Red'. 8. Doktor Doom Doctor Doom ist zu einer beliebten Kostümwahl geworden, vor allem nachdem Marvel bekannt gegeben hat, dass Robert Downey Jr. in „Avengers: Doomsday“ als Doom in das Multiversum zurückkehren wird. 9. Sabrina Carpenter Sabrina Carpenters Hit „Espresso“ hat viele Fans dazu inspiriert, ihr ikonisches Korsett mit Herzausschnitt für Halloween nachzumachen. 10. Lady Deadpool Lady Deadpool und alle Figuren aus dem neuen Film „Deadpool & Wolverine“ werden in der Halloween-Nacht überall zu sehen sein.