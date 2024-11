Fit mit Andreas führte uns diesmal ins Olympia Gear in der Kinderspitalgasse, ein Shop der ganz besonderen Art. Mr. Olympia hat seine Wurzeln im Wesen der Entschlossenheit und des Triumphs. So wie die Legenden Lee Haney, Ronnie Coleman und Arnold Schwarzenegger. Genau hier setzt das Unternehmen an, die Träume des oder der Einzelnen in die Realität umzusetzen und das Motto des Unternehmens: Sie tragen nicht einfach nur Kleidung - Sie tragen das Vermächtnis von Großartigkeit/Legenden.