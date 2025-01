Ihr Abfluss macht störende Geräusche? Handeln Sie besser rechtzeitig, dies kann schnell zu einem großen Problem werden. Wie Sie den Abfluss freibekommen, verraten wir in diesem Video. Ein gluckernder Abfluss mag harmlos wirken, ist aber oft ein Hinweis auf eine drohende Verstopfung. Mit einfachen Maßnahmen kannst du das Problem meist selbst beheben und größere Schäden verhindern. Wir verraten dir, woran es liegt und wie du effektiv gegensteuerst. Das Gluckern entsteht durch Luftblasen, die sich in verstopften Rohren bilden – häufig verursacht durch Essensreste, Haare oder Fett. Erste Hilfe leisten Hausmittel wie Natron und Essig: Gib jeweils eine halbe Tasse in den Abfluss, warte 15 Minuten und spüle mit kochendem Wasser nach. Auch ein Pömpel kann Blockaden lösen. Reicht das nicht, solltest du professionelle Hilfe holen, vor allem, wenn mehrere Abflüsse betroffen sind. Vermeide künftig Verstopfungen, indem du Fett, Haare oder Essensreste nicht in den Abfluss spülst.