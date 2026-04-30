Heidi Klum erweitert ihr berufliches Portfolio um einen weiteren bedeutenden Schritt im Modebusiness. Die 52-jährige Model-Ikone hat sich laut aktuellen Informationen einen langfristigen Werbevertrag mit der deutschen Modemarke s.Oliver gesichert. Damit wird sie für die kommenden zwei Jahre als Gesicht einer umfassenden Kampagne eingesetzt, die vor allem die Casual-Linie des Unternehmens in den Fokus rückt. Ziel der Kooperation ist es, der Marke ein moderneres und internationaler wirkendes Image zu verleihen. s.Oliver möchte sich laut Unternehmensangaben strategisch neu positionieren und durch die Zusammenarbeit mit Klum mehr globale Aufmerksamkeit gewinnen. Die Entscheidung für das bekannte Model ist dabei kein Zufall: Heidi Klum bringt nicht nur enorme Reichweite, sondern auch jahrzehntelange Erfahrung in der Modewelt mit, was für Marken im Bereich Fashion ein großer Vorteil ist. Der Deal wird als wichtiger Schritt für beide Seiten gesehen. Während s.Oliver von Klums weltweiter Bekanntheit profitieren will, stärkt die Zusammenarbeit gleichzeitig ihren Status als feste Größe im Mode- und Werbegeschäft. Besonders im Bereich Alltagsmode soll die Kampagne neue Impulse setzen und jüngere Zielgruppen ansprechen. Insgesamt zeigt der Vertrag einmal mehr, dass Heidi Klum trotz ihrer langen Karriere weiterhin eine gefragte Persönlichkeit in der internationalen Modebranche bleibt und regelmäßig für große Marken eine zentrale Rolle übernimmt.