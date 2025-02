Sie sind trotz ausreichend Schlaf tagsüber kraftlos? Wir verraten in diesem Video, was die Ursachen dafür sein können. Du schläfst ausreichend, fühlst dich aber tagsüber schlapp? Die Gründe dafür können vielfältig sein. Hier sind mögliche Ursachen und Tipps, wie du wieder mehr Energie bekommst. Eine Schilddrüsenunterfunktion verlangsamt den Stoffwechsel und macht müde, während Eisenmangel, häufig bei Frauen, zu Konzentrationsproblemen und Erschöpfung führt. Auch Antiallergika können schläfrig machen – achte darauf, sie abends einzunehmen. Dehydration ist ebenfalls ein Faktor: Mindestens 1,5 Liter Wasser täglich sind ein Muss. Diabetes könnte eine Ursache sein, wenn dein Körper Glukose nicht effizient in Energie umwandelt. Dies kann zu Kraftlosigkeit führen. Bewegungsmangel verschärft das Problem, da ein Leben ohne Sport zu einer gesteigerten Müdigkeit beitragen kann. Auch ein Vitamin-B12-Mangel kann diesen Effekt haben. Sogar Kaffee kann kontraproduktiv sein, wenn Koffein spät wirkt und den Schlaf stört.