Style-Check auf dem Frühlingfest. Was kostet dein Outfit?

Das Stuttgarter Frühlingsfest geht in die 85. Runde. Und wieder heißt es: Lederhosen raus und Dirndl an! Doch wie viel kosten solche Outfits eigentlich? Was sind die teuersten Pieces? Wo shoppen die Stuttgarter:innen für den perfekten Wasen-Look und welche Marken stehen dabei besonders hoch im Kurs? Wir waren auf dem Cannstatter Wasen unterwegs und haben nachgefragt.