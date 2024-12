Dornebusch glänzt bei knappen Sieg in Villingen - die Highlights im Video

Die Stuttgarter Kickers haben in der Regionalliga Südwest einen 1:0-Auswärtssieg beim FC 08 Villingen eingefahren. Nico Blank erzielte für die Blauen das Tor des Tages. Hier gibt es die Highlights im Video.

jor 09.12.2024 - 09:59 Uhr

Die Stuttgarter Kickers haben zum Jahresabschluss in der Regionalliga Südwest beim FC 08 Villingen mit 1:0 gewonnen. Die Blauen vergaben dabei zahlreiche gute Chancen. Das Tor des Tages erzielte Kapitän Nico Blank in der Anfangsphase per Kopf nach einer Ecke.