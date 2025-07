Bewegung am Montag – Fit in die Woche mit Philipp

Starte kraftvoll in die neue Woche! In dieser täglichen Bewegungseinheit bringt dich Philipp mit gezielten Übungen in Schwung und sorgt für einen gelungenen Start in den Tag. Perfekt für alle, die aktiv und mit guter Laune in den Montag starten möchten.