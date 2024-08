Fitness und Gesundheit sind heutzutage wichtiger denn je. Die Flexyfit Sports Academy möchte jedem die Möglichkeit geben, sich in diesen Bereichen weiterzubilden und zu sensibilisieren. Andreas ist freiberuflicher Dozent im Bereich Mentaltraining, Sportmentaltraining und Fitnesstraining an der Flexyfit Sports Academy und an der AMC Wirtschaftsakademie in Wien. Wir besuchten ihm bei einem Vortrag in Flexyfit Sports Academy