Philipp motiviert täglich Menschen in ganz Österreich zu mehr Bewegung – ob in Schulen, Parks oder öffentlichen Plätzen. Heute machte er Halt in einer Schule in Hofkirchen, wo er gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern eine energiegeladene Sporteinheit absolvierte. Diese besondere Bewegungseinheit markierte zugleich den sportlichen Abschluss des Schuljahres vor der wohlverdienten Sommerpause.