Ihnen geht der Muskelaufbau zu langsam? Mit einem einfachen Trick, können Sie effektiver trainieren. Wie dieser geht, verraten wir in diesem Video. Du möchtest effektiv Muskeln aufbauen? Dann solltest du das sogenannte "anabole Fenster" nutzen. Ein Sportwissenschaftler erklärt, was es damit auf sich hat und wie du deine Ernährung anpassen kannst. Nach dem Krafttraining wechselt der Körper von einem abbauenden in einen aufbauenden Zustand – das anabole Fenster. Innerhalb der ersten zwei Stunden nach dem Training ist der Stoffwechsel besonders aktiv und die Muskeln besonders aufnahmefähig für Nährstoffe. Eiweiß ist hier essenziell, da es den Muskelaufbau unterstützt, vor allem in Kombination mit Kohlenhydraten, die die Proteinsynthese fördern. Der Sportwissenschafler empfiehlt proteinreiche Lebensmittel wie Eier, Quark, Tofu, Fisch und Hülsenfrüchte. Proteinshakes können sinnvoll sein, du solltest sie aber nur ergänzend einsetzen. Generell sollten Nichtsportler am Tag bis zu ein Gramm pro Körpergewicht zu sich nehmen. Auch Ausdauersportler benötigen Proteine für die Regeneration, jedoch in geringeren Mengen von bis zu 1,2 Gramm, im Vergleich zu Kraftsportlern, die bis zu zwei Gramm benötigen.