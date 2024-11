Bohnen sind äußerst nahrhafte und vielseitige Hülsenfrüchte, die zahlreiche gesundheitliche Vorteile bieten und sich leicht in eine vegane oder vegetarische Ernährung integrieren lassen. Sie sind eine hervorragende Proteinquelle, liefern wertvolle Kohlenhydrate und Ballaststoffe und sind reich an wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen wie Eisen, Magnesium, Kalium und Folsäure. Ihr hoher Proteingehalt hilft dabei, Fleisch zu ersetzen, unterstützt den Muskelaufbau und die Regeneration des Gewebes. Zwar enthalten Bohnen nicht alle essenziellen Aminosäuren, doch in Kombination mit anderen Proteinquellen wie Vollkorngetreide können sie zu einer vollwertigen Proteinquelle werden. Zudem tragen die Ballaststoffe zur Verdauung bei, fördern die Gesundheit des Darms und sorgen für ein langanhaltendes Sättigungsgefühl, was bei der Gewichtskontrolle hilfreich sein kann.