Döner oder Bratwurst-Brötchen? Warum nicht beides kombinieren, dachte man sich in einer Nürnberger Metzgerei und erfand: den Bratwurstdöner. Immer mittwochs ab halb elf wird die Kreation in der Metzgerei Pfettner im Stadtteil Rennweg jetzt verkauft. Am ersten Tag sind bis Mittag schon 28 Bratwurstdöner über die Verkaufstheke gegangen. Der fränkische Döner besteht aus Krautsalat, Tomaten, Senf und einer Spezialsoße – statt gebratenem Fleisch ist gebratene Wurst darin, die wie Kebab in dünne Scheiben geschnitten ist. Die Idee dazu hatte eine Angestellte der Metzgerei, Rosi Zenger, die durch das Internet dazu inspiriert wurde. Wir haben das Ganze getestet.