Bircher Müsli eignet sich ideal als gesundes Frühstück und macht den Start in den Tag leicht. Die traditionelle Schweizer Variante wird bereits am Vorabend angerührt und ruht über Nacht im Kühlschrank, wodurch sie eine besonders cremige und gut verträgliche Konsistenz erhält. Durch fränkische Äpfel und knackige Nüsse kommt eine frische, regionale Note dazu, die am Morgen für einen Energieschub sorgt. So entsteht ein unkompliziertes, nährstoffreiches Frühstück, das lange satt macht.