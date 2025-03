Die Sonne lacht, die Temperaturen steigen und viele Eisdielen haben wieder geöffnet - für eine Kugel Eis müssen Kundinnen und Kunden der Süßigkeit jedoch mancherorts tief in die Tasche greifen, wie zum Beispiel hier in Stuttgart. Bis zu 3 Euro kostet die Kugel hier. Andernorts kommt man günstiger an die kalte Leckerei.