Die vorteilhaften Wirkungen der Rote Beete Die Rote Beete ist eines der gesündesten Gemüse. Sie ist reich an Antioxidantien, Mineralstoffen, enthält viel Eisen, Kalzium, Magnesium und ist reich an Vitaminen. Viele Menschen konsumieren sie nur in eingelegter Form, aber sie ist auch hervorragend gegrillt als Beilage zu Fleisch oder roh gerieben im Salat geeignet. Frisch gepresster Rote-Beete-Saft ist zudem von unschätzbarem Wert.