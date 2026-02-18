Ist der Döner nun deutsch, türkisch – oder vielleicht beides? Erstmals in den 1970er-Jahren in Berlin verkauft, ist er heute aus vielen Innenstädten nicht mehr wegzudenken. Für die meisten ist der Döner die erste Wahl, wenn es schnell gehen muss. Über Jahre hinweg blieb das Grundrezept nahezu unverändert: Fleisch, Zwiebeln, Salat und Knoblauchsoße im Fladenbrot. Doch eine Metzgerei aus Nürnberg denkt den Klassiker neu.