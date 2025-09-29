Im symbolischen Streit um die älteste Bratwurstküche der Welt hat Thüringen Franken besiegt – zumindest sportlich. Bei einem Show-Boxkampf im Bratwurstmuseum Mühlhausen unterliegt Nürnberg Thüringen. Das Duell ist Teil eines langjährigen Kulturstreits: Nürnberg beansprucht mit seiner Bratwurstküche historischen Vorrang, Thüringen verweist auf die älteste bekannte Bratwurst-Erwähnung von 1404 – dazu kommen neue Funde aus Erfurt, die bis ins Jahr 1269 reichen könnten. Trotz sportlicher Niederlage einigt man sich am Ende auf einen Kompromiss: Nürnberg darf weiter für sich reklamieren, die älteste Bratwurstküche zu betreiben, während Thüringen die früheste urkundliche Erwähnung einer Bratwurst für sich verbucht. Ob es einen Rückkampf geben wird, ist offen.