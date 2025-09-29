Im symbolischen Streit um die älteste Bratwurstküche der Welt hat Thüringen Franken besiegt – zumindest sportlich. Bei einem Show-Boxkampf im Bratwurstmuseum Mühlhausen unterliegt Nürnberg Thüringen. Das Duell ist Teil eines langjährigen Kulturstreits: Nürnberg beansprucht mit seiner Bratwurstküche historischen Vorrang, Thüringen verweist auf die älteste bekannte Bratwurst-Erwähnung von 1404 – dazu kommen neue Funde aus Erfurt, die bis ins Jahr 1269 reichen könnten. Trotz sportlicher Niederlage einigt man sich am Ende auf einen Kompromiss: Nürnberg darf weiter für sich reklamieren, die älteste Bratwurstküche zu betreiben, während Thüringen die früheste urkundliche Erwähnung einer Bratwurst für sich verbucht. Ob es einen Rückkampf geben wird, ist offen.
Food & Drink Es ging um die Wurst: Nürnberg verliert Boxkampf um Bratwurst
29.09.2025 - 12:34 Uhr