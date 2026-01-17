In Stuttgart hat im vergangenen Jahr „die erste vegane Fleischerei“ eröffnet. Im Laden des Backnangers Andreas Holz in der Eberhardstraße gibt es Bratwurst, Leberkäse oder Maultaschen – aber ohne Fleisch und vegan. An diesem Samstag war „Bring-deine-Großeltern-Tag“. Das Ziel: Vorurteile gegenüber veganer Ernährung abzubauen. Dafür bekam jede Oma und jeder Opa ein Leberkäsebrötchen aufs Haus, zumindest solange der Vorrat reichte.